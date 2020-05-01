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Украинская легкоатлетка Юлия Пташник умерла в Италии

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Юлия Пташник
Юлия Пташник / facebook.com/ifflao

Неожиданно ушла из жизни украинская легкоатлетка Юлия Пташник. Спринтерка умерла на 30-м году жизни в Италии.

Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Ивано-Франковской области.

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В Федерации заявили, что транспортировка тела умершей невозможна в Украину из-за закрытой границы. Вероятно, в Италии произойдет кремация тела.

Также там сообщили причину смерти Пташник.

Юлия не вышла из комы после нескольких операций в районе желудочно-кишечного тракта.

Что известно о Пташник?

В свое время Юля считалась вторым номером Ивано-Франковской области после призерки Олимпиады-2012 в эстафете 4 по 100 метров Кристины Стуй.

Юлия – дочь бывшего футболиста ФК "Прикарпатье" Сергея Пташника, который сейчас тренирует юношеский состав ивано-франковского клуба.

После того, как Юлия завершила карьеру, она вышла замуж, родила сына и жила в итальянском Неаполе.

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Автор: Михаил Гема
Теги: легкая атлетика Потери Новости Спорта Спорт
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