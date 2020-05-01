Украинская легкоатлетка Юлия Пташник умерла в Италии
Неожиданно ушла из жизни украинская легкоатлетка Юлия Пташник. Спринтерка умерла на 30-м году жизни в Италии.
Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Ивано-Франковской области.
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В Федерации заявили, что транспортировка тела умершей невозможна в Украину из-за закрытой границы. Вероятно, в Италии произойдет кремация тела.
Также там сообщили причину смерти Пташник.
Юлия не вышла из комы после нескольких операций в районе желудочно-кишечного тракта.
Что известно о Пташник?
В свое время Юля считалась вторым номером Ивано-Франковской области после призерки Олимпиады-2012 в эстафете 4 по 100 метров Кристины Стуй.
Юлия – дочь бывшего футболиста ФК "Прикарпатье" Сергея Пташника, который сейчас тренирует юношеский состав ивано-франковского клуба.
После того, как Юлия завершила карьеру, она вышла замуж, родила сына и жила в итальянском Неаполе.
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