Украинская легкоатлетка-красавица Рыжикова показала накачанный пресс

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова очередной раз опубликовала фото с тренировок в своем инстаграме.

На фотографии спортсменка позирует в тренировочном холле города Спала, что в Польше.

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На фото она в коротком топе, который открывает ее накачанный пресс.

Я вернулась. Совершенствую более сложную технику, чтобы становиться сильнее, быстрее,

– подписала фото Рыжикова.

Легкоатлетка специализирующаяся на беге с барьерами, и на фото держит специальные тренировочные препятствия.

К слову, о последних победах Рыжиковой, спортсменка получила бронзу в беге на 400 метров с барьерами в столице Катара Дохе весной 2019 года. Это была первая украинская награда на "Бриллиантовой лиге".

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