Украинская легкоатлетка-красавица Рыжикова показала накачанный пресс
Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова очередной раз опубликовала фото с тренировок в своем инстаграме.
На фотографии спортсменка позирует в тренировочном холле города Спала, что в Польше.
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На фото она в коротком топе, который открывает ее накачанный пресс.
Я вернулась. Совершенствую более сложную технику, чтобы становиться сильнее, быстрее,
– подписала фото Рыжикова.
Легкоатлетка специализирующаяся на беге с барьерами, и на фото держит специальные тренировочные препятствия.
К слову, о последних победах Рыжиковой, спортсменка получила бронзу в беге на 400 метров с барьерами в столице Катара Дохе весной 2019 года. Это была первая украинская награда на "Бриллиантовой лиге".