Украинская легкоатлетка Левчекно показала тренировочный процесс: мотивирующее видео
Украинская легкоатлетка по прыжкам в высоту Юлия Левченко опубликовала на своей странице в Инстаграм видео с тренировочного процесса.
Высотница, которая недавно завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы, стала одной из самых звездных атлеток украинского настоящего.
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Спортсменка активно ведет страницу в соцсети, постоянно радуя своих подписчиков новыми фотографиями.
На этот раз Левченко решила опубликовать мотивирующее видео о своих тренировках. Подписала она его просто и лаконично: "Процесс".
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Источник: 24 канал
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