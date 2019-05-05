Украинская легкоатлетка Левчекно показала тренировочный процесс: мотивирующее видео

13 Читати новину українською
Юлия Левченко
Юлия Левченко / instagram.com

Украинская легкоатлетка по прыжкам в высоту Юлия Левченко опубликовала на своей странице в Инстаграм видео с тренировочного процесса.

Высотница, которая недавно завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы, стала одной из самых звездных атлеток украинского настоящего.

Читайте также: Украинские спортсменки-красавицы поделились яркими весенними фото в соцсетях

Спортсменка активно ведет страницу в соцсети, постоянно радуя своих подписчиков новыми фотографиями.

На этот раз Левченко решила опубликовать мотивирующее видео о своих тренировках. Подписала она его просто и лаконично: "Процесс".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

process #nikeathlete #training #redbull #fun

Допис, поширений YULIIA LEVCHENKO (@levchenkou)

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

последние новости о юлии левченко:
  •  
blog_ava
Популярного YouTube-блогера приговорили к 10 годам тюрьмы
сегодня
493
Теги: Новости Спорта Спорт Юлия Левченко легкая атлетика
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Украинского бойца за 50 секунд жестко забили в дебютном бою в UFC: видео
сегодня 12:13 Украинского бойца за 50 секунд жестко забили в дебютном бою в UFC: видео
94
Обидчик украинца чуть не подрался на дуэли взглядов перед чемпионским боем: видео
4 мая 13:36 Обидчик украинца чуть не подрался на дуэли взглядов перед чемпионским боем: видео
156
Эффектный удар в падении Стаховского в финале попал в лучшие моменты апреля: видео
4 мая 12:28 Эффектный удар в падении Стаховского в финале попал в лучшие моменты апреля: видео
67
Малиновский сделал себе подарок на день рождения, забив за "Генк": видео
4 мая 10:55 Малиновский сделал себе подарок на день рождения, забив за "Генк": видео
74
Люксембург подаст апелляцию на решение УЕФА относительно дела Мораеса
3 мая 13:05 Люксембург подаст апелляцию на решение УЕФА относительно дела Мораеса
158
Новости
Больше новостей
Залиште відгук