Украинская легкоатлетка Левчекно показала тренировочный процесс: мотивирующее видео

Украинская легкоатлетка по прыжкам в высоту Юлия Левченко опубликовала на своей странице в Инстаграм видео с тренировочного процесса.

Высотница, которая недавно завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы, стала одной из самых звездных атлеток украинского настоящего.

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Спортсменка активно ведет страницу в соцсети, постоянно радуя своих подписчиков новыми фотографиями.

На этот раз Левченко решила опубликовать мотивирующее видео о своих тренировках. Подписала она его просто и лаконично: "Процесс".

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