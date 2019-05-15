Украинская легкоатлетка Левченко показала соблазнительную фигуру в купальнике

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Юлия Левченко в купальнике
Юлия Левченко в купальнике / instagram.com/levchenkou

Известная украинская легкоатлетка по прыжкам в высоту Юлия Левченко опубликовала в своем инстаграме две фотографии с отдыха, где она позирует в купальнике на пляже.

Украинская высотница активно ведет соцсеть и время от времени общается со своими подписчиками.

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На этот раз на ее странице появились два фото с пляжа. Левченко позирует в двухцветном купальнике: верхняя часть пудрово-розового цвета, а нижняя – морковного фукси. Купальник отлично подчеркивает атлетическую и одновременно хрупкую фигуру спортсменки.

Стоит отметить, что легкоатлетка всегда сохраняет свою природность на фотографиях и видео: будь то она на тренировке, на пляже или в кафе или дома. Юлия Левченко почти всегда улыбается и радует подписчиков забавными подписями к своим сообщениям.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beach version 0.1 #sun #fun #sand

Допис, поширений Yuliia Levchenko (@levchenkou)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beach version 0.2 #hot #love #smile #life

Допис, поширений Yuliia Levchenko (@levchenkou)

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Теги: Спорт Новости Спорта легкая атлетика Юлия Левченко
Источник: 24 канал
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