Украинская легкоатлетка Левченко показала соблазнительную фигуру в купальнике

Известная украинская легкоатлетка по прыжкам в высоту Юлия Левченко опубликовала в своем инстаграме две фотографии с отдыха, где она позирует в купальнике на пляже.

Украинская высотница активно ведет соцсеть и время от времени общается со своими подписчиками.

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На этот раз на ее странице появились два фото с пляжа. Левченко позирует в двухцветном купальнике: верхняя часть пудрово-розового цвета, а нижняя – морковного фукси. Купальник отлично подчеркивает атлетическую и одновременно хрупкую фигуру спортсменки.

Стоит отметить, что легкоатлетка всегда сохраняет свою природность на фотографиях и видео: будь то она на тренировке, на пляже или в кафе или дома. Юлия Левченко почти всегда улыбается и радует подписчиков забавными подписями к своим сообщениям.

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