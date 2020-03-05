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Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, как готовится к соревнованиям: видео

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По итогам соревнований Мирового тура в помещении-2020 украинка Марина Бех-Романчук стала первой в общем зачете среди прыгуний в длину. Как тренируется успешная спортсменка, она показала в своем инстаграме.

Спортсменка специализируется на прыжках в длину. Также легкоатлетка активно ведет свою страницу в инстаграме, где показывает свои тренировки, соревнования и отдых. На фото Марина Бех-Романчук всегда выглядит подтянутой, такой спортивной форме может позавидовать каждый.

Стоит увидеть: Бех-Романчук похвасталась новым фото великолепной фигуры

Мне нравится что-то новое. Самым интересным поделюсь с вами,
– прокомментировала новые тренировки спортсменка.

  • Стала первой в общем зачете среди прыгуний в длину по итогам соревнований Мирового тура в помещении-2020.
  • Украинка стала второй легкоатлеткой в истории легкоатлетических соревнований, которой удавалось получить четыре победы подряд со скачком 6,90 метра и дольше в помещении.
  • Получила звание "Лучшая спортсменка Украины в октябре".
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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Марина Бех-Романчук легкая атлетика
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