Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, как готовится к соревнованиям: видео

По итогам соревнований Мирового тура в помещении-2020 украинка Марина Бех-Романчук стала первой в общем зачете среди прыгуний в длину. Как тренируется успешная спортсменка, она показала в своем инстаграме.

Спортсменка специализируется на прыжках в длину. Также легкоатлетка активно ведет свою страницу в инстаграме, где показывает свои тренировки, соревнования и отдых. На фото Марина Бех-Романчук всегда выглядит подтянутой, такой спортивной форме может позавидовать каждый.

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Мне нравится что-то новое. Самым интересным поделюсь с вами,

– прокомментировала новые тренировки спортсменка.