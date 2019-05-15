Украинская легкоатлетка полностью обнажилась для фото в соцсетях

Украинская легкоатлетка в беге на 400 метров Ольга Бибик поделилась в соцсетях интимным фото без одежды.

Соответствующюю фотографию Бибик опубликовала в своем Instagram.

Очень горячо: Звездная украинская легкоатлетка поделилась интимным фото с отдыха

"Мое тело очень важно для меня... мое лицо, мои пальцы, мои ноги, мои руки, мои глаза, все. Я использую все, что у меня есть. Я живу", – написала Ольга.

В апреле 2017 года Ольга Бибик попала в серьезную аварию. К счастью, для самой спортсменки обошлось без серьезных травм. Она попала в аварию, когда она возвращалась в Чернигов. Кроме Бибик в машине был ее муж за рулем, а также жена брата и маленький племянник.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram