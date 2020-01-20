Украинская легкоатлетка Рыжикова показала стройную фигуру: яркие фото

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова показала спортивную фигуру, опубликовав новые фото с тренировок.

Рыжикова специализируется на беге с барьерами.

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На фото легкоатлетка тренируется на пляже. Благодаря постоянной спортивной нагрузке фигура Рыжиковой выглядит подтянутой и стройной.

Еще одно любимое место для тренировок – песчаный пляж. Тренировка по прыжкам завершена!

– подписала фото спортсменка.

Из последних побед Рыжиковой – бронза в беге на 400 метров с барьерами в столице Катара Дохе весной 2019 года. Это была первая украинская награда на "Бриллиантовой лиге".

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