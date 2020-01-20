24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Украинская легкоатлетка Рыжикова показала стройную фигуру: яркие фото

16 Читати новину українською
Анна Рыжикова / instagram.com

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова показала спортивную фигуру, опубликовав новые фото с тренировок.

Рыжикова специализируется на беге с барьерами.

Читайте также: Больше работы – больше успеха: привлекательная легкоатлетка Рыжикова поделилась мотивирующим фото

На фото легкоатлетка тренируется на пляже. Благодаря постоянной спортивной нагрузке фигура Рыжиковой выглядит подтянутой и стройной.

Еще одно любимое место для тренировок – песчаный пляж. Тренировка по прыжкам завершена!
– подписала фото спортсменка.

Из последних побед Рыжиковой – бронза в беге на 400 метров с барьерами в столице Катара Дохе весной 2019 года. Это была первая украинская награда на "Бриллиантовой лиге".

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

Как приготовить домашние котлеты из фарша: простой рецепт
сегодня
5421
Автор: Северин Трач
Теги: Спорт Новости Спорта легкая атлетика
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 20:01 Вратарь МЮ попал в жуткое ДТП и разбил авто стоимостью 200 тисяч евро: фото
Юрій Семенюк 44
19 января 10:14 Зимние Юношеские Олимпийские игры 2020: медальный зачет
Юрій Семенюк 3369
сегодня 19:05 Триатлонистка Юлия Елистратова: эксклюзивное интервью об Олимпиаде-2020, Ironman, финансирование
Станіслав Безушко 25
19 января 08:36 Как МакГрегор отправил Серроне в нокаут за 40 секунд – видео всего боя
Ігор Саджениця 15713
сегодня 15:37 Возвращение Флойда Мейвезера: кто будет следующим соперником – МакГрегор или Хабиб?
Андрій Тудовші 181
Новости
Больше новостей
Залиште відгук