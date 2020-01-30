Украинская легкоатлетка Рыжикова показала свою тренировку: увлекательное видео

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова показала одну из своих тренировок.

Видео спортсменка опубликовала на своей странице в Инстаграме.

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Легкоатлетка специализируется на беге с барьерами. На видео она непрерывно перепрыгивает пять высоких препятствий.

Я люблю прыгать, особенно через барьеры! Для бегуна не обязательно прыгать через высокие барьеры, но разок попробовать можно,

– подписала фото спортсменка.

Из последних побед Рыжиковой – бронза в беге на 400 метров с барьерами в столице Катара Дохе весной 2019 года. Это была первая украинская награда на "Бриллиантовой лиге".

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