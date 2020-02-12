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Украинская легкоатлетка Виктория Ратникова побеждает на шестых соревнованиях подряд

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Виктория Ратникова / http://iz.com.ua/

11 февраля 2020 года состоялся Orlen Cup в Лодзи – одно из самых престижных событий зимнего сезона в европейской легкой атлетике. Запорожская спринтер Виктория Ратникова победила на соревнованиях и обновила личный рекорд.

На международном турнире в Польше Виктория Ратникова продлила свою беспроигрышную серию в зимнем сезоне. Воспитанница ЗТУ Константина Рурака преодолела дистанцию 60 метров, установив новый личный рекорд – 7,32 сек. Эта победа стала для украинки шестой подряд и второй в международных соревнованиях.

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Серебро и бронза соревнований остались за польскими легкоатлетками – Катажиной Сокульской и Марикой Попович.

Совсем немного не хватило чтобы выйти в финал Марии Мокровий и Иванне Аврамчук, которые пробежали 60 метров за 7,63 с и 7,78 с соответственно. В финальную часть соревнований среди мужчин не удалось попасть Роману Кравцову (6,84 с).

Финал в беге на 60 метров с барьерами среди мужчин состоялся тоже без украинских представителей. Виктор Солянов в забеге показал время 8,17 с. В соревнованиях среди женщин Наталья Юрчук-Ручковская остановилась в одном шаге от финала (8,46 с), а Анна Плотицына финишировала пятой (8,20 с).

Юлия Чумаченко заняла второе место в прыжках в высоту с результатом 1,89 м. Победу одержала же польская спортсменка Камила Личвинко с высотой – 1,93 м.

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Недавно Федерация легкой атлетики рассказала о распределении государственных средств на подготовку к соревнованиям. Больше всего из всех финансовой помощи получит Ярослава Магучих – более миллиона гривен. Немного меньшую сумму получит Марина Бех-Романчук в размере более 900 тысяч гривен.

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт легкая атлетика
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