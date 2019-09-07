Украинская модель снялась в рекламе с Криштиану Роналду: соблазнительные фото девушки

Украинская модель Лера Бублейко снялась в рекламной кампании новой коллекции бренда португальского футболиста Криштиану Роналду CR7. Но и без фотосессии с Роналду девушке есть чем похвастаться.

В фотосессии для бренда CR7 Лера Бублейко позирует с Роналду на винтажных автомобилях и мотоцикле. При этом для участия в фотосъемке украинке пришлось пройти большой кастинг.

Но и самой девушке есть чем похвастаться. Кроме съемок с Роналду, она приняла участие в фотосессии для Phillip Plein в Каннах.

Лера Бублейко – профессиональная модель из Киева. Ее рост 171 сантиметр, а весит она 41 килограмм. Ее формы – 70-55-77 (грудь – талия – берда).

Instagram девушки пестрит большим количеством фотографий с модных съемок.