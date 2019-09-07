Украинская модель снялась в рекламе с Криштиану Роналду: соблазнительные фото девушки

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Украинская модель снялась в рекламе с Криштиану Роналду: соблазнительные фото девушки

Украинская модель Лера Бублейко снялась в рекламной кампании новой коллекции бренда португальского футболиста Криштиану Роналду CR7. Но и без фотосессии с Роналду девушке есть чем похвастаться.

В фотосессии для бренда CR7 Лера Бублейко позирует с Роналду на винтажных автомобилях и мотоцикле. При этом для участия в фотосъемке украинке пришлось пройти большой кастинг.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The new CR7 FW19 collection is now available! #PLAYFECTIONISM lifestyle. #CR7 #CR7fw19

Допис, поширений CR7 (@cr7cristianoronaldo)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Get ready for September because we have a bunch of new things happening! Who’s ready to join this ride? #PLAYFECTIONISM #CR7

Допис, поширений CR7 (@cr7cristianoronaldo)

Но и самой девушке есть чем похвастаться. Кроме съемок с Роналду, она приняла участие в фотосессии для Phillip Plein в Каннах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@philipppleinofficial by @thomaskuhnph

Допис, поширений Lera Bubleyko (@lerabubleyko)

Лера Бублейко – профессиональная модель из Киева. Ее рост 171 сантиметр, а весит она 41 килограмм. Ее формы – 70-55-77 (грудь – талия – берда).

Instagram девушки пестрит большим количеством фотографий с модных съемок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lera Bubleyko (@lerabubleyko)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@we_are_hah

Допис, поширений Lera Bubleyko (@lerabubleyko)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Допис, поширений Lera Bubleyko (@lerabubleyko)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@shopplanetblue ️ Hair & Make-up @brittsully Style @miss.alaina

Допис, поширений Lera Bubleyko (@lerabubleyko)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Make-up & hair by @brittsully for @shopplanetblue

Допис, поширений Lera Bubleyko (@lerabubleyko)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@shopplanetblue @miss.alaina @brittsully @cassbabe @merakimodelmgmt

Допис, поширений Lera Bubleyko (@lerabubleyko)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@we_are_hah

Допис, поширений Lera Bubleyko (@lerabubleyko)

 

blog_ava
Почему украинский картофель дороже белорусского
6 сентября
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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол LifeStyle Криштиану Роналду
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