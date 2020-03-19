Украинская надежда каратэ Станислав Горуна получил лицензию на Олимпиаду-2020
Львовский каратист Станислав Горуна занимает четвертое место в мужском кумитэ (75 кг). Он стал вторым каратистом в истории Украины, который получил лицензию на Олимпийские игры.
Об этом сообщил председатель комиссии атлетов WKF Давида Бенетелло. Первый этап квалификации на Олимпийские игры в Токио 2020 завершился. Из-за пандемии коронавируса были отменены несколько турниров.
Читайте также Украинец переписывает историю: каратисты завоевали две награды на турнире в Австрии
Радостной новостью поделился Станислав Горуна в своем инстаграме.
В список участников в каждой категории включили по четыре первые номера олимпийского рейтинга. Плюс участника от Японии – хозяина турнира.
Добавим, что первой в сборной Украины по каратэ лицензию на самые престижные соревнования в Токио получила украинка Анжелика Терлюга, которая занимает второе место в категории женское кумитэ (55 кг). Она обеспечила себе лицензию досрочно.
Остальные участники олимпийского турнира определятся по итогам квалификационного турнира в Париже. Его перенесли на 26-27 июня.
Сейчас лучшие украинские спортсмены находятся на таких позициях в рейтинге. Валерий Чоботар – 11-й, Галина Мельник – 14-я, Анита Серегина – 15-я.
Станислав Горуна является капитаном украинской национальной сборной Украины по каратэ.
Каратэ дебютирует в программе Олимпиад только в этом году. Олимпийские игры в Токио должны состояться с 24 июля по 9 августа, но судьба Олимпиады окончательно еще не решена.
Достижения Станислава Горуны
- Бронзовый чемпион мира в Бремене 2014 года.
- Победитель Кубка мира (2014).
- В 2017 году во Вроцлаве получил награду высшей пробы Всемирных игр.
- Чемпион Европы, трижды получал серебряные награды чемпионата Европы и пять раз поднимался на третью ступеньку пьедестала.
- Победитель престижной Премьер-лиги K1 Premier League. Получил серебряные и бронзовые медали серии.
- Чемпион Европейских игр в Минске 2019 года.
Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.