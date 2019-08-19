Украинская олимпийская чемпионка Наталья Добрынская родила мальчика

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Наталья Добринская родила мальчика
Наталья Добринская родила мальчика

В семье украинской легкоатлетки Натальи Добрынской пополнение. В понедельник, 19 августа 2019 года она родила мальчика.

Вес малыша 4500 граммов, рост – 56 сантиметров. Информацию об успешных родах обнародовала сама Добрынская.

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Синочок..Любов️...Щастя

Допис, поширений Nataliia Dobrynska (@dobrynska.n)

Наталья Добрынская
Украинская легкоатлетка (многоборье). Мастер спорта международного класса по многоборью. Завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пекине в 2008 году. На предыдущей Олимпиаде в Афинах в 2004 году заняла восьмое место. В 2012 году на Чемпионате мира в Стамбуле установила мировой рекорд, набрав в сумме 5013 очков, побив предыдущий рекорд (4991).

На выборах в Верховную раду 2012 года баллотировалась по избирательному округу № 11 (Винница) от "Партии регионов".

27 октября 2013 года официально объявила о завершении спортивной карьеры.

 

 

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Теги: Спорт легкая атлетика Звездные мамы
Источник: 24 канал
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