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Украинская призерка чемпионатов Европы по боксу попала в аварию в Таиланде: фото

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Иванна Крупеня / Instagram

Призерка чемпионатов Европы по боксу украинка Иванна Крупеня попала в ДТП на мотоцикле во время тренировочного лагеря в Таиланде.

О подробностях инцидента спортсменка рассказала на своей странице в Instagram, передает "Сегодня".

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Таиланд проверял меня на прочность. Первые три дня там были очень нелегкими (мягко говоря). Я успела сгореть на солнце, попасть в аварию на мотоцикле, меня укусило насекомое и началась аллергия, а потом я еще и получила травму на спаррингах.

История с байком случилась вообще неожиданно, когда на улице был дождь, и я не смогла справиться с управлением. У меня был ушиб локтя, гематома на бедре... Хорошо, кстати, что я застраховалась перед поездкой. Я все свои травмы после аварии тщательно залечивала, перебинтовывала перед выходом на ковер или в октагон, ведь была вероятность попадания инфекции,
– написала Иванна.


Иванна Крупеня попала в ДТП / Фото: Instagram

Недавно Иванна Крупеня провела тренировку со звездами смешанных единоборств – сестрами Валентиной и Антониной Шевченко.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Бокс Аварии и ДТП Таиланд
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