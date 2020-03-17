Украинская сборная проводит сборы в Италии, несмотря на коронавирус в стране: фото

Национальная сборная Украины по гребле и каноэ проводит свой сбор в Италии. Несмотря на то, что в стране объявлен карантин, и там наибольшее количество инфицированных на Covid-19.

О том, почему украинские спортсмены остались на Сардинии, рассказал главный тренер сборной Юрий Чебан.

"Сборы в Италии были запланированы еще в 2019 году в плане подготовки к Олимпийским играм. Мы здесь провели хорошую подготовку в январе и феврале 2020 года. И сейчас приехали в марте до того, как началась вся суета с коронавирусом, и как они ввели карантин", – рассказал Юрий Чебан.

Важно Сколько людей заболело коронавирусом Covid-2019 и в каких странах: онлайн-карта

По его словам, пока на процесс подготовки украинских спортсменов карантин никоим образом не влияет.

"У нас есть взаимопонимание с местной властью, они знают, что мы здесь. У нас есть связь с нашим послом в Италии, он этот вопрос держит под контролем. У нас полная свобода действий, мы передвигаемся без ограничений. Мы занимаемся спортом. У нас минимальный контакт с местными жителями. Их всех локализовали в своих городах. Мы контактируем только с работниками отеля", – заверил тренер.

Юрий Чебан также рассказал, что за здоровьем команды следит врач.

В то же время 21-летний испанский футболист Франциско Гарсия умер от коронавируса

"У нас здесь идет полноценная подготовка, без ограничений. Зачем сейчас срывать подготовку и ехать в Украину, сидеть по домам и неизвестно как собираться. Мы сейчас сделали ставку на подготовку к Олимпийским играм. Будут они или нет – мы все равно будем к ним готовиться", – подчеркнул Юрий Чебан.

По его словам, на Сардинии все закрыто до 25 марта. Как будет с возвращением сборной, если карантин продлят – пока неизвестно. Однако тренер заверил, что у него есть договоренность с министром спорта Вадимом Гутцайтом, который согласился помочь, если вылететь из Сардинии вовремя не удастся. Хотя команда готова остаться в Италии и до 10 апреля.