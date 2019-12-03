Украинская шахматистка без поражений выиграла чемпионат Европы по блицу

13-летняя украинка Анастасия Дубовик без поражений победила на шахматном чемпионате Европы по блицу, который проходил в Эстонии.

В категории девушек до 14 лет Анастасия Дубовик набрала 8,5 очка из 9 возможных, сообщает Tribuna.com.

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В ноябре Анастасия Дубовик вошли в тройку медалистов на рекордном по количеству участников полуфинале чемпионата Украины по шахматам среди юношей и девушек до 14 лет, который проходил в Виннице.

Напомним, 3 декабря в Монако стартует второй этап женского гран-при Международной федерации шахмат (ФИДЕ). В турнире, который пройдет 3-14 декабря, Украину будут представлять сестры Анна и Мария Музычук.