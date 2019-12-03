Украинская шахматистка без поражений выиграла чемпионат Европы по блицу

9 Читати новину українською
Анастасия Дубовик / vesti.dp.ua

13-летняя украинка Анастасия Дубовик без поражений победила на шахматном чемпионате Европы по блицу, который проходил в Эстонии.

В категории девушек до 14 лет Анастасия Дубовик набрала 8,5 очка из 9 возможных, сообщает Tribuna.com.

Читайте также: Украинская команда стала вицечемпионом Европы по шахматам

В ноябре Анастасия Дубовик вошли в тройку медалистов на рекордном по количеству участников полуфинале чемпионата Украины по шахматам среди юношей и девушек до 14 лет, который проходил в Виннице.

Напомним, 3 декабря в Монако стартует второй этап женского гран-при Международной федерации шахмат (ФИДЕ). В турнире, который пройдет 3-14 декабря, Украину будут представлять сестры Анна и Мария Музычук.

Как отличить простатит от аденомы простаты
сегодня
10205
Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Шахматы
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 18:57 Данк игрока сборной Украины попал в топ-10 моментов по итогам 2019 года
Юрій Семенюк 26
30 ноября 20:01 Сборная Украины узнала соперников по групповому этапу Евро-2020
Юрій Семенюк 787
2 декабря 22:07 Де Лигт – Лучший молодой футболист, Алиссон – вратарь: результаты церемонии France Football
Юрій Семенюк 180
2 декабря 21:55 "Футбольные звезды Украины 2019": Шевченко стал лучшим тренером Украины, Пятов – вратарем
150
2 декабря 20:20 Ломаченко и Усик вошли в топ-10 рейтинга Forbes
Вісент Луїс 102
Новости
Больше новостей
Залиште відгук