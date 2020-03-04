Украинская сноубордистка Аннамари Данча – бронзовый призер на турнире в Канаде
29-летняя украинка Аннамари Данча получила бронзовую награду турнира Speed Nation, который состоялся в Канаде. В финальной части украинка пропустила вперед только двух китайских спортсменок.
В параллельном слаломе украинка показала результат 1.45,03 минуты.
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Первых две ступеньки пьедестала разделили между собой представительницы Китая – Гун Найин (1.43,28) и Пен Чен (1.43,29).
Интересные факты об Аннамари Данча
- Чемпионкой Украины стала впервые в 2007 году, призер международных соревнований.
- Трижды получала золотые награды Кубка Европы в гигантском слаломе – в 2009, 2010 и 2011 годах.
- В 2010-м Аннамари стала чемпионкой мира по сноуборду среди юниоров. Она выиграла соревнования в параллельном слаломе.
- Аннамари стала первой украинской представительницей на зимних Олимпийских играх 2010 года, которые проходили в Ванкувере (Канада). Пробилась к финальным заездам и заняла 16 место в финишном протоколе.
- В феврале 2019 года завоевала серебряную медаль на 13-чемпионате мира в США (дисциплина – параллельный слалом). Это первая медаль для Украины на мундиалях по сноубордингу.
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