Украинская сноубордистка Данча прокомментировала историческое достижение

Вице-чемпионка мира по сноубордингу украинка Аннамари Данча рассказала о своем историческом достижении на чемпионате мира.

Данча надеется, что продолжит успешно выступать.

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План был выигрывать. Погода меня нисколько не пугала, я была на позитиве весь день и в голове прокручивала одно: сохранять скорость и стабильность. На этом, я, наверное, и выехала, потому что не совершила никакой ошибки по сравнению с моими соперницами. Конечно, я счастлива. За 10 лет на Кубках и чемпионатах мира это мой самый лучший, самый феерический результат. Я надеюсь, что он не последний, все только начинается. Я благодарна всем за поддержку и помощь,

– цитирует украинку Xsport.

Кто такая Аннамари Данча? 28-летняя украинская сноубордистка, которая стала серебряным призером в дисциплине "параллельный слалом". Это первая медаль по сноубордингу в истории Украины. Спортсменка родилась в с. Оноковцы, Ужгородского района, Закарпатской обл. Первая украинская представительница в своем виде спорта на зимних Олимпийских играх-2010 г. (м. Ванкувер, Канада). Также приняла участие в Олимпийских играх в 2014 году и 2018 году.

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