Украинская спортсменка-красавица предложила необычное испытание в Instagram
Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко опубликовала новое видео в Instagram. И предложила своим фанатам челлендж.
Левченко опубликовала видео, где она балансирует на одной ноге. На второй у нее стоит банка напитка.
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"Я не в хороших отношениях со своей координацией, но надо же с чего-то начинать. Как насчет вас? Это легкий навык для вас?" – подписала видео Левченко.
Источник: 24 канал
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