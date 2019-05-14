Украинская спортсменка-красавица предложила необычное испытание в Instagram

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко опубликовала новое видео в Instagram. И предложила своим фанатам челлендж.

Левченко опубликовала видео, где она балансирует на одной ноге. На второй у нее стоит банка напитка.

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"Я не в хороших отношениях со своей координацией, но надо же с чего-то начинать. Как насчет вас? Это легкий навык для вас?" – подписала видео Левченко.