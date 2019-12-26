Украинская спортсменка показала соблазнительную фигуру, пробежавшись под дождем

Украинская легкоатлетка Ольга Ляхова показала спортивное видео с Кипра, где она бегает под дождем.

Видео спортсменка опубликовала на странице в Инстаграме, где она часто делится своими тренировками, фотографиями с отдыха и соревнований.

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Легкоатлетка пробежалась под дождем в коротком спортивном костюме.

Немного веселья! Я люблю бегать в дождь, но только, если на улице тепло. Сегодня как раз такой день,

– написала под видео спортсменка.

Ольга Ляхова специализируется на беге на средние дистанции. На II Европейских играх в 2019 году в Минске спортсменка приняла участие в новом виде программы – динамическая новая легкая атлетика – и завоевала золото.

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