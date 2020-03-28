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Украинская спортсменка, в честь которой создали уникальную куклу Барби

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Украинская спортсменка Ольга Харлан стала героиней игрушечной коллекции от американской компании Mattel, которая уже более 60 лет выпускает любимиц миллионов девочек во всем мире. Кукла пополнила серию Role Models, цель которой – показать девочкам, что они могут достичь чего угодно. Игрушечная фехтовальщица точно воспроизводит реальную Харлан в экипировке, с защитным шлемом и саблей в руках.

В 90-х она, девочка из Николаева, любила играть с куклой Барби и моделировать для нее одежду. И даже представить не могла, что когда-то будет держать в руках персональную копию.

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В детстве Ольга несколько лет занималась бальными танцами. Однако из-за недостатка денег была вынуждена сменить кружок. Так в 9 лет она попала на фехтование.


Ольга Харлан в детстве  / Фото xsport

Первым тренером Харлан стал ее крестный отец, который учил девочку управляться с саблей. Вскоре Ольга уже показывала хорошие результаты на областных, а затем и всеукраинских соревнованиях.

По словам спортсменки, именно тогда она почувствовала, что такое победа и азарт. Хотела доказать, что женщины могут быть успешными в фехтовании, развеяв мифы о том, что это не женский вид спорта.


Спортсменка продемонстрировала невероятную настойчивость / Фото @olgakharlan

Это ей больше чем удалось. Восьмикратная чемпионка Европы, шестикратная чемпионка мира –  украинка уверенно коллекционирует титулы, завоеванные на международных соревнованиях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dream comes true... again До сих пор не верю! Кажется, что завтра опять надо идти в зал и разминаться‍♀️ но нет! Отличное окончание сезона! Переполняют эмоции и на этот раз они просто замечательные! Я снова спела наш гимн и пела его очень громко Сколько работы проделано за этот сложный сезон! Сама я бы не справилась... Спасибо огромное Национальной Федерации Фехтования и президенту Вадиму Марковичу Гутцайту @guttsaitvadym за поддержку! Олегу Валерьевичу Штурбабину и Юрий Владимировичу Марченко, за то что на протяжении всего этого времени были рядом, а главное помогали словом и делом! @koloss17 Вам отдельное спасибо, за то что не сомневались @zhurakovskyi за то что готовил к сезону, ты -супер! Доктора и массажисты, спасибо за ваш профессионализм и оперативность во всех моментах! @andrea.terenzio -GRANDE MAESTRO! Grazie mille! Thank you @virtusscherma for hosting me during the whole year! Can’t wait to see you guys again! Моя #dreamteam... отдельное спасибо! А особенно @alina_komashchuk за слёзы счастья за меня после финала! Всем еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО! А теперь желаю всем хорошего отпуска! До встречи в новом сезоне! #roadtotokyo2020 #goldmedal #ukraine #fencing #saber

Публикация от Kharlan Olga (@olgakharlan)

В свои 29 лет фехтовальщица трижды участвовала в Олимпийских играх и каждый раз возвращалась с медалями.

В арсенале Ольги Харлан такие олимпийские награды:

  • золото в командном первенстве на Олимпиаде в Пекине в 2008 году,
  • бронза по фехтованию на саблях в индивидуальном первенстве на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году;
  • серебро в командном первенстве на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году;
  • бронза по фехтованию на саблях в индивидуальном первенстве на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.


Ольга Харлан – одна из самых титулованных спортсменок Украины / Фото styler.rbc

Она отметила, что очень важно контролировать свои мысли и тело, чтобы они работали вместе. По мнению Ольги Харлан, фехтование объединяет в себе несколько различных видов спорта. На тренировках недостаточно отработать физическую силу и выносливость.

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Нужно также развивать умственные способности, чтобы быстро принять решение и вовремя отреагировать на действия оппонента.

Видео: подборка лучших комбинаций Ольга Харлан

Перед соревнованиями Ольга изучает соперницу, а затем проводит в воображении тренировочный бой, пытаясь просчитать возможные удары. Спортсменка отметила, что важно фокусироваться на технике и даже не предполагать возможности поражения.

Также фехтовальщица добавила, что когда выходишь на фехтовальную дорожку, важно сохранять голову "холодной" и контролировать свои мысли и тело, чтобы они работали вместе.

Главное –  быть упорной на пути к цели,
– отметила украинская саблистка.

Видео: Ольга Харлан продемонстрировала невероятную скорость

Ольга Харлан – пока что единственная украинка, в честь которой создали уникальную куклу Барби. Такие куклы есть в коллекции лишь девять спортсменок мира.

Олимпийская чемпионка восприняла игрушку как еще одну награду за свою деятельность. Она гордится тем, что ее пример вдохновит на новые свершения девочек со всего мира.

29 марта 2016 года имя Ольги Харлан было внесено в международный Зал славы International Fencing Federation (Международная федерация фехтования).

Также у фехтовальщицы 12 наград лучшей спортсменки месяца в Украине, что является абсолютным рекордом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#12 Best Athlete of the Month ?? #ukraine #award #thankyou #NOC #fencing #road2tokyo2020

Публикация от Kharlan Olga (@olgakharlan)

 

Автор: Марченко Елена
Теги: Новости Украины Новости Спорта Спорт Сделано в Украине Фехтование Ольга Харлан
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