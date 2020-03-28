Украинская спортсменка, в честь которой создали уникальную куклу Барби

Украинская спортсменка Ольга Харлан стала героиней игрушечной коллекции от американской компании Mattel, которая уже более 60 лет выпускает любимиц миллионов девочек во всем мире. Кукла пополнила серию Role Models, цель которой – показать девочкам, что они могут достичь чего угодно. Игрушечная фехтовальщица точно воспроизводит реальную Харлан в экипировке, с защитным шлемом и саблей в руках.

В 90-х она, девочка из Николаева, любила играть с куклой Барби и моделировать для нее одежду. И даже представить не могла, что когда-то будет держать в руках персональную копию.

Интересно Как украинская дзюдоистка Белодед дважды покорила мир: впечатляющая история спортсменки

В детстве Ольга несколько лет занималась бальными танцами. Однако из-за недостатка денег была вынуждена сменить кружок. Так в 9 лет она попала на фехтование.



Ольга Харлан в детстве / Фото xsport

Первым тренером Харлан стал ее крестный отец, который учил девочку управляться с саблей. Вскоре Ольга уже показывала хорошие результаты на областных, а затем и всеукраинских соревнованиях.

По словам спортсменки, именно тогда она почувствовала, что такое победа и азарт. Хотела доказать, что женщины могут быть успешными в фехтовании, развеяв мифы о том, что это не женский вид спорта.



Спортсменка продемонстрировала невероятную настойчивость / Фото @olgakharlan

Это ей больше чем удалось. Восьмикратная чемпионка Европы, шестикратная чемпионка мира – украинка уверенно коллекционирует титулы, завоеванные на международных соревнованиях.

В свои 29 лет фехтовальщица трижды участвовала в Олимпийских играх и каждый раз возвращалась с медалями.

В арсенале Ольги Харлан такие олимпийские награды:

золото в командном первенстве на Олимпиаде в Пекине в 2008 году,

бронза по фехтованию на саблях в индивидуальном первенстве на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году;

серебро в командном первенстве на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году;

бронза по фехтованию на саблях в индивидуальном первенстве на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.



Ольга Харлан – одна из самых титулованных спортсменок Украины / Фото styler.rbc

Она отметила, что очень важно контролировать свои мысли и тело, чтобы они работали вместе. По мнению Ольги Харлан, фехтование объединяет в себе несколько различных видов спорта. На тренировках недостаточно отработать физическую силу и выносливость.

Обратите внимание Украинец попал в легендарную баскетбольную команду: увлекательная история

Нужно также развивать умственные способности, чтобы быстро принять решение и вовремя отреагировать на действия оппонента.

Видео: подборка лучших комбинаций Ольга Харлан

Перед соревнованиями Ольга изучает соперницу, а затем проводит в воображении тренировочный бой, пытаясь просчитать возможные удары. Спортсменка отметила, что важно фокусироваться на технике и даже не предполагать возможности поражения.

Также фехтовальщица добавила, что когда выходишь на фехтовальную дорожку, важно сохранять голову "холодной" и контролировать свои мысли и тело, чтобы они работали вместе.

Главное – быть упорной на пути к цели,

– отметила украинская саблистка.

Видео: Ольга Харлан продемонстрировала невероятную скорость

Ольга Харлан – пока что единственная украинка, в честь которой создали уникальную куклу Барби. Такие куклы есть в коллекции лишь девять спортсменок мира.

Олимпийская чемпионка восприняла игрушку как еще одну награду за свою деятельность. Она гордится тем, что ее пример вдохновит на новые свершения девочек со всего мира.

29 марта 2016 года имя Ольги Харлан было внесено в международный Зал славы International Fencing Federation (Международная федерация фехтования).

Также у фехтовальщицы 12 наград лучшей спортсменки месяца в Украине, что является абсолютным рекордом.