Украинская спортсменка завоевала дебютную медаль на первом этапе "Бриллиантовой лиги"

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Анна Рыжикова
Анна Рыжикова / facebook.com/annaryzhykova

Украинская спортсменка Анна Рыжикова получила первую награду на первом этапе "Бриллиантовой лиги".

На соревнованиях, которые проходят в столице Катара Дохе, представительница Украины завоевала бронзовую награду в беге на 400 м с барьерами.

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Победу же одержала американка Далайла Мухаммад. Второе место заняла ее землячка Эшли Спенсер.

Что такое Бриллиантовая лига?​
Бриллиантовая лига – легкоатлетические соревнования, основанные в 2010 году Международный ассоциацией легкоатлетических федераций. Бриллиантовая лига заменила другую серию соревнований, Золотую лигу, старты в которой проводились в период с 1998 по 2009 года. Серия стартов в рамках Бриллиантовой лиги состоит из 14 этапов, которые происходят не только на традиционных европейских аренах, но и в США, Китае и Катаре. За главный приз соревнований борются представители 9 беговых и 7 технических легкоатлетических дисциплин, как у мужчин так и у женщин. Каждая из этих дисциплин представлена ​​только на 7 из 14 этапов.

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Теги: Спорт Новости Спорта легкая атлетика
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