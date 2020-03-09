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Украинская теннисистка Екатерина Бондаренко стала победительницей парного турнира в Мексике

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В финале соревнований в Монтеррее (Мексика) украинка Екатерина Бондаренко в паре с канадской теннисисткой Шэрон Фичман встретились с японско-китайским дуэтом Мией Като и Яфань Ван. В непростом поединке сильнее оказалась пара, где была украинка.

Этот финал стал вторым для украинско-канадской пары. Неделю назад в Акапулько (Мексика) дуэт уступил в финале американке Дезере Кравчик и мексиканке Джулиане Олмос.

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Екатерина Бондаренко / Шэрон Фичмен – Мия Като / Яфань Ван 2:1 (4:6, 6:3, 10:7)

Призовой фонд турнира составил 251 тысячу долларов.

Для победы дуэту понадобилось три сета. Поединок длился 1 час 26 минут.

Отметим, что в 2012 году Екатерина на некоторое время покинула теннис из-за беременности. Родив дочь, она вернулась в 2014 году. В 2017 году она выиграла турнир в Ташкенте – первая мама, которая сумела выиграть турнир WTA после Ким Клейстерс.

Добавим, что для Екатерины Бондаренко это первый парный трофей в WTA с 2009 года.

Турнир в Монтеррее завершился полным преимуществом украинок в соревнованиях. После победы в парном турнире Екатерины Бондаренко, Элина Свитолина стала победительницей одиночного разряда победив в финале чешскую теннисистку Марию Боузкову – 2:1 (7:5, 4:6, 6:4). 

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Спорт Теннис
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