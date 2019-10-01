Ястремская продолжает удивлять своими достижениями в мировом рейтинге

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поднялась на одну позицию в рейтинге WTA, установив личный рекорд.

Даяна Ястремская продолжает улучшать свои позиции и поднялась еще на одну ступень – 26 место.

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По обновленным 30 сентября данным рейтинга WTA в топ-100 находятся Элина Свитолина (3), Даяна Ястремская (26), Леся Цуренко (68) и Екатерина Козлова (85).

После рекордного достижения в своей карьере в виде выхода в полуфинал турнира в Ташкенте прогресс в 24 позиции продемонстрировала Катарина Завацкая, которая поднялась на 118-е место.

Марта Костюк накануне проиграла в полуфинале турнира в Валенсии, но прохождение этой стадии позволило ей также подняться на 16 строк и занимать 166-е место. В топ-200 также находится Ангелина Калинина.

В парном рейтинге улучшили свое положение и сестры Киченок. Людмила Киченок повторила свой личный рекорд, который установила в октябре прошлого года – 34 место, а Надежда Киченок теперь находится в двух позициях от повторения своего лучшего результата – 38 место.

Украинки в топ-200 рейтинга WTA