Украинская теннисистка Ястремская стала героиней мультфильма о борьбе с коронавирусом: видео

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская стала главной героиней социального мультфильма о борьбе против коронавируса.

В ролике спортсменка рассказала о том, как соблюдать меры предосторожности во время пандемии коронавирусной инфекции.

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Мультфильм о борьбе с коронавирусом от Дайаны Ястремской: смотрите видео

Ястремская вместе с депутатом от "Слуги народа" Александром Горенюком запустили проект помощи одесситам на карантине. Они доставляют продукты и средства защиты пенсионерам, малообеспеченным, безработным, инвалидам и многодетным семьям.

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