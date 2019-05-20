Украинская теннисистка Ястремская уверенно победила недавнюю обидчицу Свитолиной

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Даяна Ястремская
Даяна Ястремская / GETTY IMAGES

Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в 1/8 финала на престижном турнире во французском городе Страсбург.

В 1/16 финала представительница Украины, которая в рейтинге WTA занимает 42-е место, обыграла хозяйку соревнований Полин Пармантье 2:0 (6:2, 6:4).

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В первом сете украинка сразу же проиграла свою подачу, но в следующем гейме сделала обратный брейк. После этого Ястремская еще дважды выиграла на подаче Пармантье и легко взяла партию.

Во втором сете уже Даяна первой сделала брейк, но в седьмом гейме француженка сумела отобрать подачу украинки. При счете 5:4 в пользу Ястремской украинке удалось сделать брейк и победить Пармантье, которая недавно одолела украинку Элину Свитолину.

Также на этом турнире выступает украинская теннисистка Марта Костюк, которая преодолела сетку квалификации. Марта свой матч 1/16 финала сыграет против Мари Бенуа.

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Теги: Спорт Новости Спорта Даяна Ястремская Теннис
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