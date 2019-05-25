Украинская теннисистка Ястремская выиграла третий титул WTA в карьере

Украинская теннисистка Даяна Ястремская победила в финале турнира серии WTA в Страсбурге, Франция.

Каролин Гарсия – Даяна Ястремская 1:2 (4:6, 7:5, 6:7)

Читайте также: Кто такая Даяна Ястремская: история 18-летней звезды украинского тенниса

В первом титульном матче на грунтовых кортах Ястремская одержала победу над 24-й ракеткой мира в поединке, который длился почти три часа. Во втором сете украинка не реализовала два матчбола, а в третьей партии отыграла матчбол соперницы при счете 4-5.

В прошлом году Даяна стала чемпионкой на соревнованиях в Гонконге, а в этом сезоне выиграла турнир в Хуахине на харде.

Таким образом, Ястремская стала лишь четвертой теннисисткой в этом году, которая победила на двух турнирах WTA (Кики Бертенс, Каролина Плишкова, Петра Квитова).

Титул в Страсбурге позволит нашей теннисистке обновить личный рекорд в рейтинге и подобраться еще ближе к топ-30 (32-е место).

Спорт 24 писал, что в четверг, 23 мая, состоялась жеребьевка основной сетки одиночного разряда у женщин Открытого чемпионата Франции по теннису.

Даяна Ястремская впервые сыграет на Roland Garros. В первом раунде ее соперницей стала испанка Карла-Суарес Наварро. Стоит отметить, что не так давно Даяна проиграла представительнице Испании на грунтовом турнире в Риме.

Кто такая Даяна Ястремская: смотрите видео

Подписывайтесь на наш​ Twitter и Telegram