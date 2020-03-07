Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира в Мексике

На пути в полуфинал соревнований Элину Свитолину ждал непростой поединок против канадки Лейлы Фернандес. Украинка оказалась сильнее 17-летней Фернандес и в двух сетах обыграла соперницу.

Матч виявився досить таки напруженим. Українська тенісистка жодного разу не зробила подвійної помилки у матчі.

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Еліна Світоліна – Лейла Фернандес 2:0 (6:4, 7:5)

Матч тривав 1 годину 40 хвилин. Світоліна у кожному сеті оформила по брейку, а Фернандес не реалізували жодного з 5 своїх брейкпойнтів. До цього матчу тенісистки ще жодного разу не зустрічались між собою.

Еліна Світоліна вперше в 2020 році виступить в півфіналі турніру WTA. В останній раз до цієї стадії змагань українка доходила на Підсумковому чемпіонаті минулого сезону в Шеньчжені.

Наступною суперницею для Еліни Світоліної стане нідерландка Аранча Рус, яка посідає 76-ту сходинку рейтингу WTA. Суперниця Еліни в ¼ фіналу впевнено перемогла Ребекку Петерсон зі Швеції – 6:1, 6:1.

У 2008 році вона стала першою ракеткою серед юніорок.

У 2017 році нідерландка виграла свій перший титул WTA у парному розіграші Швеції в Бестаді.

Найвище місце, яке посідала Аранча Рус у рейтингу WTA було 66-та сходинка (2012).

Інша українка Леся Цуренко у чвертьфінальному матчі змагань в Індіан-Уеллсі, Каліфорнія (США) обіграла сербську тенісистку Ольгу Данилович з рахунком 2:6, 7:5, 7:5.

Матч тривав 2 години 26 хвилин. Наступна суперниця Лесі визначиться в протистоянні американки Джессіки Пегули (9) і Ірини-Камелії Бегу з Румунії.