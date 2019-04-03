Украинская теннисистка Катерина Козлова успешно стартовала на турнире в Чарльстоне: видео

Екатерина Козлова, пройдя квалификацию турнира в американском Чарльстоне, удачно начала выступление в основной сетке турнира. В первом круге украинка одолела представительницу Чехии Кристину Плишкову.

Девушки провели на корте почти полтора часа. В первом сете на три брейка соперницы Козлова ответила четырьмя. При этом что Плишкова по ходу встречи была впереди 3: 1.

Читайте также: Свитолина потеряла позиции в обновленном рейтинге WTA, Козлова вернулась в топ-100

Во второй партии все решил единственный брейк в исполнении Екатерины Козловой – в девятом гейме она взяла подачу соперницы, а в следующем оформила победу во встрече.

Екатерина Козлова – Кристина Плишкова 2:0 (7:5, 6:4)

Во втором круге соревнований украинка встретится с третьей сеяной Ариной Соболенко из Беларуси.

Видеообзор матча Екатерина Козлова – Кристина Плишкова