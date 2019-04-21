Украинская теннисистка Козлова вышла в финал квалификации турнира в Стамбуле

Украинская теннисистка Екатерина Козлова выступит в финале квалификации почвенного турнира WTA в Стамбуле (Турция).

Козлова прошла 326-ю ракетку мира Берфу Дженгиз из Турции по сумме двух сетов 6:0, 6:2.

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В первом сете украинская теннисистка выиграла все шесть геймов, не позволив сопернице защитить ни одну свою подачу.

Следующая партия также прошла при доминировании Козловой. Однако на этот раз представительница Турции сумела выиграть два гейма.

Всего матч продолжался чуть меньше, чем час. В финале квалификации украинка встретится с румынкой Александрой Дулгеру. Призовой фонд турнира – 250 тысяч долларов.

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