Украинская теннисистка неожиданно зачехлила ракетку на US Open

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Ангелина Калинина
Ангелина Калинина / iSport.ua

Украинская теннисистка Ангелина Калинина неожиданно покидает Открытый чемпионат США. Калинина не сумела выйти во второй круг отборочного турнира на US Open.

Ангелина Калинина – Энн Ли 0:2 (0:6, 3:6)

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В первом сете 19-летняя американка не оставила шансов украинке. Энн Ли записала партию в свой актив, не позволив украинке выиграть хотя бы гейм.

Калинина попыталась навязать борьбу во втором сете. В седьмом гейме Ангелина даже сделала обратный брейк. Однако Энн Ли все же вырвала победу и прошла в полуфинал квалификации.

В прошлом году 22-летняя Калинина дошла до второго круга основной сетки турнира, что является ее лучшим выступлением на US Open.

Сегодня в борьбу за место в основной сетке вступит Катарина Завацкая. Заблаговременно покинул турнир Сергей Стаховский.

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Теги: Спорт Новости Спорта US Open Теннис
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