Украинская теннисистка неожиданно зачехлила ракетку на US Open

Украинская теннисистка Ангелина Калинина неожиданно покидает Открытый чемпионат США. Калинина не сумела выйти во второй круг отборочного турнира на US Open.

Ангелина Калинина – Энн Ли 0:2 (0:6, 3:6)

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В первом сете 19-летняя американка не оставила шансов украинке. Энн Ли записала партию в свой актив, не позволив украинке выиграть хотя бы гейм.

Калинина попыталась навязать борьбу во втором сете. В седьмом гейме Ангелина даже сделала обратный брейк. Однако Энн Ли все же вырвала победу и прошла в полуфинал квалификации.

В прошлом году 22-летняя Калинина дошла до второго круга основной сетки турнира, что является ее лучшим выступлением на US Open.

Сегодня в борьбу за место в основной сетке вступит Катарина Завацкая. Заблаговременно покинул турнир Сергей Стаховский.