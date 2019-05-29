Украинская теннисистка получила пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах

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Елена Плоскина
Елена Плоскина / Eurosport

Украинская теннисистка Елена Плоскина пожизненно дисквалифицирована. Также на девушку наложен штраф за участие в договорных поединках.

Как говорится на сайте Tennis Integrity Unit (TIU), которое и проводило расследование "Плоскина познакомила другую спортсменку с человеком, который предлагал материальное вознаграждение за согласие сыграть матч с определенным результатом". При этом этот случай произошел еще в 2016 году. Однако о каком именно матче идет речь, и кого из теннисисток познакомила Плоскина – не указывается. Этот инцидент имел место еще в октябре 2016 года.

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Кроме того, 22-летняя Плоскина была признана виновной в двух преступлениях: теннисистка не сообщила о коррупционной деятельности и не сотрудничала с расследованием TIU.

Кроме пожизненной дисквалификации, Плоскина должен заплатить 20 тысяч долларов штрафа.

На данный момент теннисистка занимает 832-е место в рейтинге ITF World Tennis. Наивысшее достижение в рейтинге WTA – 698-е место в октябре 2014 года. В свое время Елена Плоскина считалась перспективной теннисисткой, выступала на юношеском Wimbledon.

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Теги: Новости Спорта Спорт Теннис
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