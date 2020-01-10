Украинская теннисистка поможет пострадавшим от пожаров в Австралии

Украинская теннисистка Катарина Завацкая присоединилась к другим спортсменам, которые будут жертвовать деньги пострадавшим от пожаров в Австралии.

В своем инстаграме 19-летняя теннисистка написала, что будет жертвовать по 50 долларов за каждый эйс на Australian Open.

Читайте также: Известные спортсмены жертвуют деньги пострадавшим от пожаров в Австралии



Скриншот instagram.com/katya_zavatska

Сейчас украинка не попала в основную сетку Australian Open, который стартует 20 января.

Катарина только поднялась на пятое место в альтернативном списке на попадание в основную сетку турнира.

В квалификации австралийского "мейджора" также заявлены украинские теннисистки Марта Костюк, Ангелина Калинина и Дария Лопатецкая.

Ранее жертвам пожаров в Австралии согласились помочь первая ракетка мира Эшли Барти, Ник Кирьос, Джон Миллман и другие.