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Украинская теннисистка поможет пострадавшим от пожаров в Австралии

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Завацкая пожертвует по 50 долларов за каждый эйс на Australian Open / twitter.com/ukrainiantennis

Украинская теннисистка Катарина Завацкая присоединилась к другим спортсменам, которые будут жертвовать деньги пострадавшим от пожаров в Австралии.

В своем инстаграме 19-летняя теннисистка написала, что будет жертвовать по 50 долларов за каждый эйс на Australian Open.

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Скриншот instagram.com/katya_zavatska

Сейчас украинка не попала в основную сетку Australian Open, который стартует 20 января.

Катарина только поднялась на пятое место в альтернативном списке на попадание в основную сетку турнира.

В квалификации австралийского "мейджора" также заявлены украинские теннисистки Марта Костюк, Ангелина Калинина и Дария Лопатецкая.

Ранее жертвам пожаров в Австралии согласились помочь первая ракетка мира Эшли Барти, Ник Кирьос, Джон Миллман и другие.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Теннис Пожары в Австралии
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