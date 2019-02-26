Украинская теннисистка разгромно вылетела с турнира в США

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Екатерина Козлова
Екатерина Козлова / WTA Tennis

Украинская теннисистка Екатерина Козлова зачехлила ракетку на мастерсе Индиан-Уэллс, который проходит в США.

В рамках 1/32 финала 25-летняя теннисистка уступила хозяйке соревнований Варваре Лепченко.

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Американка, которая занимает 135 место в рейтинге WTA, победила украинку в двух сетах – 6:0, 6:3.

Поединок длился меньше, чем час. В первом сете Козлова проиграла все свои подачи. Во второй партии Лепченко хватило одного брейка, чтобы выбить Козлову с соревнований.

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Теги: Спорт Теннис
Источник: 24 Канал
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