Украинская теннисистка выиграла турнир в Хорватии

Украинская теннисистка Марина Чернышева выиграла турнир ITF в Загребе с призовым фондом в 60 тысяч долларов.

При этом для участия в турнире украинка была вынуждена преодолеть два круга квалификации. Поэтому победа в финале стала седьмой подряд для Чернышевой на турнире в Загребе. За все семь матчей украинка не отдала ни одного сета соперницам.

Что касается финала, то там она обыграла венгерку Реку-Луцу Яни 6:1, 6:4. На матч Чернышева потратила всего один час и десять минут. В первом сете Чернышева сделала три брейка и проиграла один гейм на своей подаче. А во второй партии дважды выиграла подачу соперницы, отдав один свой гейм при счете 5:2.

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Для 20-летней Чернышевой победа на турнире стала крупнейшей в карьере. Ранее в этом сезоне украинка выиграла два 15-тысячника ITF в Анталии, а в целом это ее девятый одиночный профессиональный титул. Также победа в Загребе принесла ей 103 очка в рейтинг WTA. Поэтому уже в понедельник, 8 сентября, она дебютирует в топ-300, поднявшись на 280-е место.