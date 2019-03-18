Украинская теннисистка вышла в финал квалификации турнира в Майами, проиграв первый сет 0:6

Украинская теннисистка Катерина Козлова сыграет в финале квалификации турнира в Майами. Перед тем она обыграла представительницу Китая Чжу Линь.

Начала полуфинальный матч квалификации турнира серии WTA Premier Mandatory в Майами Екатерина Козлова очень неудачно. Она в сухую проиграла первый сет 0:6. Второй сет тоже не слишком удачно начался для украинки – она проиграла первые два гейма. И сумела переломить ход поединка, выиграв следующие четыре гейма. И сравняла счет за сетами в итоге.

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В третьем сете Козлова снова выиграла четыре гейма подряд. А в восьмом гейме на своей подаче при счете 5:2 трижды была близка, чтобы реализовать матч-пойнт. Но и Чжу лень тоже могла отыграться. И все же Козлова победила.

Екатерина Козлова – Чжу Линь 2:1 (0:6, 6:4, 6:2)

За путевку в основную сетку турнира в Майами Козлова поборется с победительницей матча Лара Арруабаррена (Испания) – Моника Никулеску (Румыния).

На турнире в Майами сыграют еще три украинки. Даяна Ястремская начнет борьбу с первого круга. Зато Элина Свитолина и Леся Цуренко стартуют на турнире в Майами со стадии второго круга.