Украинская теннисистка Завацкая разгромила россиянку на пути в полуфинал турнира WTA
19-летняя Катарина Завацкая сумела пробиться в полуфинал на турнире в Ташкенте (Узбекистан). Украинка разгромила россиянку Анну Калинскую.
Катарина Завацкая – Анна Калинская 2:0 (6:0, 6:2)
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В первом сете украинка не отдала россиянке ни одного гейма, разгромив свою соперницу 6:0. Всего сет длился 26 минут. В первом сете Катарина не позволила Анне заработать один брейк-пойнт.
На старте второго сета Калинская попыталась навязать борьбу Завацкой. И после того, как счет был 2:2, украинка выиграла четыре гейма подряд и довела поединок до победы.
Для Катарины предстоящий полуфинал станет первым на турнирах серии WTA. Выход в финал турнира позволит Завацкой дебютировать в топ-100 мирового рейтинга.
Катарина Завацкая – Анна Калинская видеообзор матча
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