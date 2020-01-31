Украинская тяжелоатлетка победила на Кубке мира

Украинская тяжелоатлетка Ирина Деха завоевала золото Кубка мира в Риме. Украинка победила в весовой категории до 76 килограммов.

Во время выступления Ирина Деха показала общий результат в 236 килограммов – 106 килограммов в рывке и 130 килограммов в толчке. Именно благодаря рывку украинке удалось опередить своих конкуренток – шведку Патрицию Стрениус и канадку Кристел Нгарлем, которые стали серебряными и бронзовыми призерками первенства соответственно.

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Ирина Деха на пьедестале Чемпионата мира в Риме / фото: Fipe Federazione Italiana Pesistica

Для Ирины Дехы это первая медаль на таком уровне. До этого она выигрывала только чемпионат Европы в 2016 году. А на чемпионате мира в 2019 году могла завоевать бронзовую медаль, однако заняла лишь итоговое четвертое место, ведь оказалась тяжелее соперницы на 150 граммов при одинаковых результатах.