Украинская волейболистка выложила соблазнительные фото в бикини на фоне заснеженных гор
Украинская волейболистка Наталья Клименова выступает в Канаде. И охотно выкладывает у себя в Instagram фото с пейзажами страны.
Девушка выступает за команду "Cougars" Mount Royal University. Но кроме фото с игр и тренировок, девушка довольно часто постит фото заснеженных гор. Сама же она в это время может быть в бикини. Несмотря на мороз.
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У девушки есть еще немало фотографий с озер Канады. А также немало фото в бикини и из разных уголков мира.
Некоторые из тех фото – тоже в бикини и в снегу.
Источник: 24 Канал
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