Украинская волейболистка выложила соблазнительные фото в бикини на фоне заснеженных гор

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Наталья Клименова
Наталья Клименова / nstagram.com/thenatke

Украинская волейболистка Наталья Клименова выступает в Канаде. И охотно выкладывает у себя в Instagram фото с пейзажами страны.

Девушка выступает за команду "Cougars" Mount Royal University. Но кроме фото с игр и тренировок, девушка довольно часто постит фото заснеженных гор. Сама же она в это время может быть в бикини. Несмотря на мороз.

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У девушки есть еще немало фотографий с озер Канады. А также немало фото в бикини и из разных уголков мира.

Некоторые из тех фото – тоже в бикини и в снегу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Walking away...and leaving summer in memories...

Допис, поширений ɴᴀᴛɪ ᴋʟɪᴍᴇɴᴏᴠᴀ (@thenatke)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Windy day....a little bit #ZGames #inspiration #seaside

Допис, поширений ɴᴀᴛɪ ᴋʟɪᴍᴇɴᴏᴠᴀ (@thenatke)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

One more from

Допис, поширений ɴᴀᴛɪ ᴋʟɪᴍᴇɴᴏᴠᴀ (@thenatke)

 

blog_ava
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Теги: Спорт Волейбол
Источник: 24 Канал
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