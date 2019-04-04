Украинская волейболистка выложила соблазнительные фото в бикини на фоне заснеженных гор

Украинская волейболистка Наталья Клименова выступает в Канаде. И охотно выкладывает у себя в Instagram фото с пейзажами страны.

Девушка выступает за команду "Cougars" Mount Royal University. Но кроме фото с игр и тренировок, девушка довольно часто постит фото заснеженных гор. Сама же она в это время может быть в бикини. Несмотря на мороз.

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У девушки есть еще немало фотографий с озер Канады. А также немало фото в бикини и из разных уголков мира.

Некоторые из тех фото – тоже в бикини и в снегу.