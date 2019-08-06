Украинская звезда баскетбола попал в тренерский штаб клуба НБА

Клуб НБА "Мемфис" объявил состав нового штаба под руководством Тейлора Дженкинса.

Украинский специалист Виталий Потапенко вошел в тренерский штаб нового наставника "Мемфиса", сообщает пресс-служба клуба.

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Кроме Потапенко команду Дженкинса пополнили Невен Спагия, Нил Айви, Брэд Джонс, Дэвид Маклюр и Джеймс "Скуни" Пенн.

Виталий Потапенко пришел в "Мемфис" летом 2018 года. С 2013 года украинец работал в "Кливленде", где отвечал за развитие игроков.

Виталий был выбран под 12 номером драфта 1996 года "Кливлендом". Также он выступал за "Бостон", "Сиэтл Суперсоникс" и "Сакраменто". Всего в НБА провел 610 матчей.

Тренерскую карьеру украинский специалист начал в 2009 году, но еще не возглавлял команды. В 2016 году с "Кливлендом" стал чемпионом НБА.