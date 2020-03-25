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Коронавирус в "Детройте": украинец Михайлюк получил результаты теста на заболевание

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Баскетболист "Детройта" и сборной Украины Святослав Михайлюк сдал отрицательный тест на коронавирус.

Тест на Covid-19 сделали все баскетболисты и тренерский штаб "Детройта" после того, как заболевание обнаружили у их одноклубника – Кристиана Вуда.

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По словам Михайлюка, сейчас он чувствует себя хорошо и как может поддерживает форму в непростых условиях карантина.

"Тест пришлось немного подождать, по телефону набрал врач команды, сказал, что все окей – тест отрицательный. У одного из наших игроков, которые сдавали тест, не было больше обнаружено вируса. Сейчас стараемся поддерживать форму в домашних условиях, как можем. Выполняем программу тренеров по физподготовке дома, выхожу только вечером на пробежки", – отметил украинец.

  • Сезон регулярного чемпионата НБА приостановили после информации о заражении коронавирусом центрового "Юты Джаз" Руди Гобера.
  • Последним поединком перед тем, как НБА приостановила соревнования из-за пандемии коронавируса, стал матч "Детройт" – "Филадельфия" (106:124), в котором Святослав Михайлюк отыграл 24 минуты и набрал 16 очков.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Спорта Спорт Здоровье NBA Святослав Михайлюк Баскетбол
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