Украинская звезда НБА не набрал очков в матче с "Портлендом" и устроил драку: видео

Украинский центровой "Сакраменто" Алексей Лень принял участие в матче против "Портленда" (123:111).

Лень не набрал очков (0 из 1 – с игры) и сделал 4 подбора за 9,41 минут на площадке.

К слову Михайлюк набрал 13 очков за "Детройт", но стал худшим по ключевому показателю: видео

Также в третьей четверти Лень вступил в схватку с Си Джей Макколлумом из "Портленда".

Видео столкновения

"Сакраменто" сумел обыграть "Портленд" за счет успешных первых двух четвертей матча, которые калифорнийцы выиграли с отрывом в 23 очка.

В данный момент "Кингз" находятся на девятом месте турнирной таблицы Западной конференции НБА. В следующем матче команда Леня сыграет против "Торонто Рэпторс".

Портленд – Сакраменто 111:123 (24:40, 30:37, 26:23, 31:23)