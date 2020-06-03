Украинские бриллианты: сестры Музычук в десятке лучших шахматисток мира
Украинские шахматистки Анна и Мария Музычук попали в десятку лучших. На этот раз сестры разделили 6 и 7 места в рейтинговой турнирной таблице.
Международная организация шахматистов (FIDE) опубликовала обновленный рейтинг шахматисток.
Читайте также За победу получила хороший велосипед, он был лучшим во дворе, – Анна Музычук
Как всегда среди лучших
В десятке лучших расположились одни из самых известных украинских шахматисток – сестры Мария и Анна Музычук со Львова. Титулованные спортсменки занимают 6 и 7 место соответственно. Возглавляет рейтинг Международной федерации шахмат китаянка Хоу Ифань.
Десятка лучших шахматисток мира / FIDE
В первой сотне нашлось место еще для четырех представительниц Украины.
32. Юлия Осьмак
50. Анна Ушенина
55. Наталья Букса
62. Инна Гапоненко
Что же касается мужчин, то их в первой сотне семеро:
42. Антон Коробов
51. Юрий Криворучко
57. Александр Аращенко
59. Василий Иваничук
66. Павел Эльянов
73. Илья Нижник
97. Андрей Волокитин
Кто такие сестры Музычук
- Мария – чемпионка мира среди женщин 2015 года, двукратная чемпионка Украины (2012, 2013), лучшая шахматистка мира 2015 года.
- В составе женской сборной Украины стала чемпионкой мира 2013 года и чемпионкой Европы 2013 года, серебряный призер Олимпиады по шахматам 2018 года и бронзовая призерка 2012, 2014 и 2016 годов.
- Рейтинг Марии Музычук состоянием на май 2020 года – 2 544 (6-е место в мире, 1-е – среди шахматисток Украины).
- Входит в топ-100 самых влиятельных женщин Украины в 2015 году по рейтингу журнала "Фокус".
- Анна – двукратная чемпионка мира среди женщин по молниеносным шахматам (2014, 2016) и чемпионка мира среди женщин по быстрым шахматам (2016).
- Вице-чемпионка мира среди женщин 2017 года по классическим шахматам.
- Двукратная чемпионка Украины по шахматам среди женщин 2003 и 2014 годов.
- Чемпионка мира среди шахматисток в возрасте до 20 лет (2010) и до 16 лет (2006).
- Заслуженный мастер спорта Украины, гражданка Украины. До мая 2014 года выступала за Словению.