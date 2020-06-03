Украинские шахматистки Анна и Мария Музычук попали в десятку лучших. На этот раз сестры разделили 6 и 7 места в рейтинговой турнирной таблице.

Международная организация шахматистов (FIDE) опубликовала обновленный рейтинг шахматисток. Читайте также За победу получила хороший велосипед, он был лучшим во дворе, – Анна Музычук Как всегда среди лучших В десятке лучших расположились одни из самых известных украинских шахматисток – сестры Мария и Анна Музычук со Львова. Титулованные спортсменки занимают 6 и 7 место соответственно. Возглавляет рейтинг Международной федерации шахмат китаянка Хоу Ифань.

Десятка лучших шахматисток мира / FIDE В первой сотне нашлось место еще для четырех представительниц Украины. 32. Юлия Осьмак

50. Анна Ушенина

55. Наталья Букса

62. Инна Гапоненко Что же касается мужчин, то их в первой сотне семеро: 42. Антон Коробов

51. Юрий Криворучко

57. Александр Аращенко

59. Василий Иваничук

66. Павел Эльянов

73. Илья Нижник

97. Андрей Волокитин Кто такие сестры Музычук Мария – чемпионка мира среди женщин 2015 года, двукратная чемпионка Украины (2012, 2013), лучшая шахматистка мира 2015 года.

В составе женской сборной Украины стала чемпионкой мира 2013 года и чемпионкой Европы 2013 года, серебряный призер Олимпиады по шахматам 2018 года и бронзовая призерка 2012, 2014 и 2016 годов.

Рейтинг Марии Музычук состоянием на май 2020 года – 2 544 (6-е место в мире, 1-е – среди шахматисток Украины).

Входит в топ-100 самых влиятельных женщин Украины в 2015 году по рейтингу журнала "Фокус".

Анна – двукратная чемпионка мира среди женщин по молниеносным шахматам (2014, 2016) и чемпионка мира среди женщин по быстрым шахматам (2016).

Вице-чемпионка мира среди женщин 2017 года по классическим шахматам.

Двукратная чемпионка Украины по шахматам среди женщин 2003 и 2014 годов.

Чемпионка мира среди шахматисток в возрасте до 20 лет (2010) и до 16 лет (2006).

Заслуженный мастер спорта Украины, гражданка Украины. До мая 2014 года выступала за Словению.