Футбольные болельщики впервые смогут вернуться на трибуны. Это произойдет в Будапеште (Венгрия). Трибуны стадиона "Групама Арена" открывает "Ференцварош", который возглавляет украинец Сергей Ребров.

Во вторник, 2-го июня, "Ференцварош" официально сообщил, что пустит болельщиков на матч 7-го июня против ФК "Диошдйор".

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Кто сможет посетить матч

Клуб на официальном сайте проинформировал, что матч не смогут посетить люди старше 65 лет. Им вход в дальнейшем будет запрещен.

Всего для посещения будут открыты только три сектора. На этих секторах болельщики должны размещаться по одному на каждые 4 места.

На матч смогут попасть болельщики, у которых есть сезонные абонементы.

Венгрия первой открывает стадионы

В конце мая правительство Венгрии и Федерация футбола решили, что уже с июня клубы могут в ограниченном количестве пускать болельщиков на стадионы.

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Организаторы будут рассаживать зрителей, соблюдая дистанцию в три места между ними, в шахматном порядке.

Каждый участник чемпионата должен самостоятельно решать, можно ли допускать фанов на арену.

Венгрия первая из европейских стран, которые останавливали чемпионат, возвращает болельщиков на стадионы.

Только Беларусь, которая единственной среди стран Европы не останавливала футбольный чемпионат, не ограничивала посещение стадионов.

Какова ситуация в "Ференцвароше"