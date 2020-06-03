Протесты в США не оставили равнодушным и украинцев. Наши спортсмены и даже организации высказались против беззакония и расизма. Но почему-то все они молчат, когда такой беспредел творится в Украине.

Внимание всего мира сейчас приковано к США. Массовые протесты прокатились по городам страны из-за убийства афроамериканца Флойда Джорджа полицейским. Мужчина задохнулся, пока коп держал ногу на его шее во время задержания.

К слову Правосудие для Флойда: как спортсмены выступили против убийства, которое всколыхнуло США

Сначала на улицы городов вышли люди с лозунгами #BlackLivesMatter (Жизнь темнокожих имеет значение) и с плакатами против расизма.

Кроме уличных акций, протесты прокатились и в социальных сетях. Многие знаменитости выступили против расизма и произвола со стороны полицейских в США.

Не остались в стороне и украинские спортсмены. Видео об этом случае записал Владимир Кличко.

А впоследствии опубликовал и черный квадрат – как символ протестов против расизма. Такой черный квадрат "заполонил" соцсети всех звезд, которые выразили свое негативное отношение к расизму и неравенству.

Жан Беленюк сравнил расизм в США и Украине на фоне истории с Джорджем Флойдом.

Черный квадрат с надписью Black Lives Matter и тегом #BlackOutTuesday опубликовал Андрей Шевченко.

В то же время Украинский журналист неожиданно раскритиковал Андрея Шевченко за поддержку Флойда

Элина Свитолина опубликовала видео с цитатой Нельсона Манделы.

У Сергея Стаховского – тоже черный квадрат.

И даже Украинская ассоциация футбола перепостила черный квадрат от УЕФА с заявлениями против расизма и других форм дискриминации.

Это все хорошо. И правильно. Потому что против неравенства стоит бороться. Но хочется спросить – а где ваши слова поддержки, когда те же полицейские творят беспредел в Украине? Где ваше возмущение тому, что произошло в Кагарлыке? Где беспокойство по поводу того, что резонансные дела так и не раскрыты, а подозреваемые выходят на волю? Пожалуй, трудно обращать внимание на то, что творится в Украине, когда ты живешь в США, Лондоне или еще где-то за пределами Украины. Хотя даже если ты и депутат Верховной Рады Украины, ты тоже об этом молчишь.

А в то время вопросов к министру внутренних дел Арсену Авакову становится все больше вопросов. И с полным перечнем резонансных дел, к которым он причастен, можно ознакомиться по ссылке.

В то же время Аваков должен уйти: украинцы взорвались критикой на события в Кагарлыке и стрельбу в Броварах

Но не стоит думать, что только эти спортсмены не высказались о событиях в Украине. Другие звезды спорта тоже промолчали. Даже такие активные в соцсетях, как Усик и Ломаченко. Ни один из них не отреагировал на события в Кагарлыке. На их страницах в социальных сетях, где подписаны сотни тысяч их поклонников, молчание по этому поводу. Им нечего сказать. Им не болит...

И в заключение. Не стоит думать, что молчат только спортсмены. Другие популярные лица тоже никак не отреагировали на события в Украине. И лишь Alyona Alyona призвала всех неравнодушных не молчать. Похоже, только ей не безразлично...