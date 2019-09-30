Украинские арбитры будут работать на матче "Лацио" в Лиге Европы

На поединке 2-го тура группового раунда Лиги Европы в группе Е между "Лацио" и "Ренном" будет работать украинская судейская бригада. Главным арбитром выступит Сергей Бойко.

На линиях ему будут помогать Владимир Володин и Александр Войтюк. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять Виталий Романов.

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Для 42-летнего Бойко это будет 18 матч на групповом этапе Лиги Европы, который он обслуживает.

Матч "Лацио" – "Ренн" состоится 3 октября в Риме на "Стадио Олимпико". Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

До этого "Лацио" и "Ренн" никогда не играли между собой в еврокубках. В первом матче Лиги Европы "римляне" сенсационно проиграли "Клужу". В свою очередь, "Ренн" поделил очки с "Селтиком".