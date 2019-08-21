Украинские арбитры будут работать на матче Лиги Европы
Украинскую судейскую бригаду назначили на матч плей-офф раунда Лиги Европы. УЕФА назначил украинцев на матч "Астана" (Казахстан) – БАТЭ (Беларусь).
В роли главного арбитра поединка "Астана" – БАТЭ выступит 42-летний Сергей Бойко.
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На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Александр Корнийко. Четвертый арбитр – Анатолий Абдула.
Встреча состоится в Нур-Султане на стадионе "Астана-Арена" 22 августа. Начало – в 17:00 по киевскому времени.
Также в четверг, 22-го августа, в финале квалификации сыграет луганская "Заря". Матч украинцев против "Эспаньола" рассудит опытный немецкий арбитр.
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