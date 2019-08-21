Украинские арбитры будут работать на матче Лиги Европы

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Сергей Бойко
Сергей Бойко / olimpik.com.ua

Украинскую судейскую бригаду назначили на матч плей-офф раунда Лиги Европы. УЕФА назначил украинцев на матч "Астана" (Казахстан) – БАТЭ (Беларусь).

В роли главного арбитра поединка "Астана" – БАТЭ выступит 42-летний Сергей Бойко.

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На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Александр Корнийко. Четвертый арбитр – Анатолий Абдула.

Встреча состоится в Нур-Султане на стадионе "Астана-Арена" 22 августа. Начало – в 17:00 по киевскому времени.

Также в четверг, 22-го августа, в финале квалификации сыграет луганская "Заря". Матч украинцев против "Эспаньола" рассудит опытный немецкий арбитр.

Результаты всех матчей Лиги Европы – читайте на Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Лига Европы
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