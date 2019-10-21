Украинские арбитры будут работать на матче Лиги Европы с участием "Вулверхэмптона"

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Евгений Арановский
Евгений Арановский / referee.ffu.org.ua

Украинской бригаде арбитров доверили обслужить матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между братиславским "Слованом" и английским "Вулверхэмптоном".

Главным арбитром матча будет 43-летний Евгений Арановский из Киева, информирует сайт УЕФА.

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Ассистентами Арановского будут Семен Шлончак и Андрей Скрипка. Четвертый арбитр – Виталий Романов.

Матч "Слован" – "Вулверхэмптон" состоится в четверг, 24 октября. Начало игры в 19:55.

В этом сезоне Арановский уже работал на матче группового этапа Лиги Европы между "Карабахом" и "Севильей".

Также стали известны бригады арбитров на матчи "Динамо" и "Александрии" в Лиге Европы. Игру киевлян против "Копенгагена" обслужат арбитры из Турции.

На поединке "Александрии" во Франции с "Сент-Этьеном" будут работать норвежские арбитры.

Результаты всех матчей Лиги Европы – читайте на сайте Спорт24.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Лига Европы
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