Украинские арбитры будут работать на товарищеском поединке участников чемпионата мира

Украинская бригада рефери во главе с Екатериной Монзуль будет работать на товарищеском поединке между женскими сборными Франции и Германии.

Помогать Екатерине Монзуль на линиях будут Марина Стрелецкая и Александра Ардашева, сообщили в Федерации футбола Украины.

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Встреча участников финальной стадии ЧМ-2019 состоится в Лавале 28 февраля.

Напомним, что именно эти украинские арбитры будут работать на матчах финального турнира женского чемпионата мира 2019 года, который пройдет С 7 июня по 7 июля во Франции,