Украинские баскетболисты Лень и Михайлюк получили свои рейтинги в симуляторе NBA 2K20

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Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк / Фото из открытых источников

6 сентября в продажу поступит очередной баскетбольный симулятор NBA 2K20. В видеоигре будет два украинца – центровой "Атланты Хоукс" Алексей Лень и атакующий защитник "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк.

Баскетбольный симулятор NBA 2K20 уже опубликовал рейтинги всех игроков.

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Святослав Михайлюк, для которого это будет второй сезон в НБА, получил рейтинг 70. В прошлом сезоне он набирал 3,2 очков, отдавал 0,9 передач и собирал 0,8 подборов за 10 минут на паркете.

Алексей Лень проведет в лиге уже седьмой сезон, его рейтинг в симуляторе будет 77. Прошлый регулярный чемпионат он закончил с цифрами 11,1 очков и 5,5 подборов в среднем за матч.

Спорт 24 писал, что Святослав Михайлюк сыграл за "Детройт" в Летней лиге НБА. А бросок украинца попал в топ-5 моментов турнира.

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Теги: Алексей Лень Святослав Михайлюк NBA Спорт Баскетбол
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