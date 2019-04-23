Украинские баскетболисты не подали заявку на драфт НБА-2019

Участие в драфте НБА-2019 примут 129 игроков из NСАА, которые еще не завершили обучение, а также 52 баскетболиста из зарубежных стран. Игроки с украинским паспортом в этом списке не фигурируют.

Главными претендентами на первый выбор являются форварды университета Дьюк Зайон Уильямсон и Ар Джей Барретт, а также разыгрывающий "Мюррей Стэйт" Джа Морант.

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Первый этап драфта состоится 14 мая в лотерее. Фаворитами на получение первого пика являются три худших команды регулярного чемпионата – "Нью-Йорк", "Финикс" и "Кливленд". У каждого из перечисленных выше клубов 14% на выбор под первым номером.

С 15 по 19 мая в Чикаго пройдут традиционные драфт-комбайны, а драфт НБА состоится 20 июня в Бруклине.

Что такое драфт НБА?

Ежегодная процедура выбора тридцатью клубами Национальной баскетбольной ассоциации новых баскетболистов, желающих начать карьеру в лучшей баскетбольной лиге планеты. Обычно эти игроки – выпускники американских колледжей, однако в последнее время увеличилось число спортсменов, попадающих в НБА из других стран или только что закончивших школу.

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